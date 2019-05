Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Lippe (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden im Stadtgebiet von Detmold mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Am Schubertplatz zerstachen Unbekannte die Reifen von zwei Fahrzeugen. Betroffen waren ein blauer Audi sowie ein Volvo. In Heidenoldendorf waren die Täter in der Trockenheide und im Mühlenbrink aktiv. Hier brachen sie die Außenspiegel von mehreren dort geparkten PKW ab. In der Marienstraße lief ein Vandale über einen geparkten Audi. Dabei hinterließ er Dellen im Blech. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

