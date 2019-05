Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Stemmen. Laptop entwendet.

Lippe (ots)

Zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag drangen Unbekannte in die Kindertagesstätte im Osterbrink ein. Die Täter warfen einen Gullideckel in eine Glasscheibe und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Sie entwendeten einen Laptop sowie etwas Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell