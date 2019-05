Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Unfallzeugen gesucht.

Lippe (ots)

Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Aufklärung eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag gegen 16:10 Uhr auf der Haustenbecker Straße ereignet hat. Dort war zu der Zeit ein Radfahrer verletzt aufgefunden worden, der zuvor vermutlich die Haustenbecker Straße mit seinem schwarzen Fahrrad in Richtung Augustdorf Mitte befuhr. Auf Höhe der Hausnummer 51 prallte der 57-jährige Radfahrer auf einen am Straßenrand geparkten schwarzen Ford Galaxy. Der 57-Jährige ist bislang nicht ansprechbar und wurde in eine Bielefelder Spezialklinik gefahren. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Ihre Hinweise zu dem Verkehrsunfall bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

