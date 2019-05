Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Ohne Beute geblieben ...

Lippe (ots)

... sind die Einbrecher, die sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zugang zu einem Cafe in der "Lange Straße" verschafft haben. Nach dem Aufbrechen einer Tür wollten die Täter Zigaretten aus einem Automaten stehlen. Dieser hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand, so dass die Einbrecher den Tatort erfolglos verließen. Der von den Unbekannten angerichtete Sachschaden beträgt über 2.000 Euro. Hinweise zu der Tat richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell