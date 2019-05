Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. Münzsammlung und Bargeld gestohlen.

Lippe (ots)

Einbrecher verschafften sich am Freitag, in der Zeit von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr, unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Duisburger Straße. Die Täter durchsuchten alle Räume nach Wertgegenständen und wurden in Form von Bargeld sowie einer Münzsammlung fündig. Der Gesamtschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise zu dem Tageswohnungseinbruch nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

