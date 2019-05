Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Einbrecher am Sporthaus.

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einer Garage, die sich am Sportplatz an der Ravensberger Straße befindet. In dieser Garage lagern verschiedenen Sportgeräte. Ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950 entgegen.

