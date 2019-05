Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einfach weiter gefahren ...

Lippe (ots)

... ist am Sonntagabend ein heller PKW, der einen an der Hornschen Straße geparkten Ford Fiesta beschädigte und dabei Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro verursachte. Gegen 23:20 Uhr befuhr der unbekannte Fahrer mit dem weißen oder silberfarbenen Auto älteren Baujahres mit Fließheck die Hornsche Straße in Richtung Remmighausen. Dabei touchierte er den geparkten Ford. Der Wagen des Unfallverursachers dürfte über einen recht großflächigen Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite verfügen. Außerdem verlor der Wagen eine schwarze Radkappe. Hinweise zu dem geflüchteten PKW nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

