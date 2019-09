Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer flüchtet nach Unfall

Heinsberg (ots)

Auf der Max-Planck-Straße ereignete sich am Sonntag (22. September) ein Alleinunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Er war gegen 8.20 Uhr mit seinem Fahrrad gestürzt, so dass Zeugen einen Rettungswagen und die Polizei verständigten. Als die Beamten eintrafen hatte sich der Fahrradfahrer, ein 35-jähriger Mann aus Wassenberg, bereits mit seinem Rad von der Unfallstelle entfernt. Er konnte auf der Borsigstraße angetroffen werden, wo er offenbar nach einem weiteren Sturz mit seinem Rad auf dem Boden lag. Eine Kontrolle ergab, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinwirkung stand. Zudem wurde bei ihm ein Joint aufgefunden und sichergestellt. Zwecks Entnahme einer Blutprobe wurde er zu Polizeiwache gebracht. Die Beamten mussten zudem feststellen, dass sein Fahrrad als entwendet gemeldet war. Es wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell