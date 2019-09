Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 22.09.2019

Hückelhoven (ots)

Verkehrsunfall:

Am Samstag, 21.09.2019, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 64jähriger Mann aus Grevenbroich mit dem Lkw samt Anhänger die Landstraße 117, aus Richtung Baal kommend, in Fahrtrichtung Doveren. In Höhe der Bahnstraße wollte er nach rechts in den dortigen Wirtschaftsweg abbiegen. Dazu fuhr er mit dem Gespann einen größeren Bogen und nutzte dabei auch den dortigen Linksabbiegerstreifen. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich aus Richtung Baal ein 28jähriger Lkw-Fahrer aus Linnich, der zunächst ein unmittelbar hinter dem Gespann befindliches Fahrzeug überholt hatte und dann beim Wiedereinscheren nach rechts mit dem abbiegenden Lkw zusammenstieß. Der 28jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus Geilenkirchen zugeführt werden. Die L 117 und die Bahnstraße mussten für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 15:40 Uhr komplett gesperrt werden.

