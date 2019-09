POL-HS: Polizeibericht vom 21.09.2019

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Delikte/Straftaten:

Geilenkirchen - Einbruch (Versuch)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am 20.09.2019, 13:50 Uhr, in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Hünshovener Gracht einzudringen. Die Tat blieb im Versuchsstadium stecken.

Wegberg - Einbruch (Versuch)

In der Zeit 18.09.2019, 22:00 Uhr bis 20.09.2019, 12:30 Uhr, versuchten Einbrecher in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Harbecker Straße einzusteigen, was jedoch misslang.

Erkelenz - Diebstahl aus Fahrzeugen

Unbekannte Täter öffneten in der Nacht zum 20.09.2019 vermutlich mittels einer entsprechenden Software zwei auf dem Frankenring abgestellte Pkw (Audi A1 mit MG-Kennzeichen, VW Passat mit ERK-Kennzeichen). Aus einem der Pkw wurde ein Kleidungsstück entwendet.

