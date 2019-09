Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Alleinunfall mit Motorrad

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Am Samstag, 21. September, ereignete sich auf der Kreisstraße 6 ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der 25-jährige, aus Linnich stammende Mann, fuhr mit seinem Krad Kawasaki auf der Kreisstraße 6 aus Lindern kommend in Richtung Gereonsweiler. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte zu Boden. Dabei überschlug sich das Motorrad mehrfach. Er blieb in einem Grünstreifen linksseitig der Fahrbahn liegen. Unfallzeugen verständigten einen Rettungswagen sowie die Polizei. Der junge Mann wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Kreisstraße 6 komplett gesperrt.

