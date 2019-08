Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 18. August 2019

Peine (ots)

Körperverletzung mit anschließendem Handydiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einer Wohnung in Peine, Breite Straße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen drei alkoholisierten Personen im Alter von 25 bis 39 Jahren. Im Anschluss daran verließen zwei der Beteiligten die Wohnung, wobei einer das Handy des Wohnungsinhabers mitgehen ließ. Die zwischenzeitlich informierte Polizei musste unter Zuhilfenahme der Freiwilligen Feuerwehr die Wohnungstür öffnen, da der Verdacht bestand, dass der 39-jährige Inhaber der Wohnung hilflos in seiner Wohnung lag, da er auf Klopfen und klingeln nicht reagierte. Der Mann wollte sich jedoch nicht behandeln lassen und hatte daher nicht geöffnet.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

In Essinghausen, im Wellenkamp, hatten bisher unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht über die Eingangstür in ein dort stehendes Einfamilienhaus zu gelangen. Sie ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab und entfernen sich unerkannt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 100 Euro.

Brand im Waldgebiet

Am Freitag, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Gemarkung Hohenhameln, an einem Feldweg, in der Verlängerung Hämelerwalder Straße, in einem dortigen Waldgebiet, aus ungeklärter Ursache zu einem Brand. Das Feuer konnte vollständig durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Feuer war auf illegal entsorgtem Müll in Form von Dachpappe ausgebrochen.

Wertstoffinsel abgebrannt

In der Nacht zu Samstag, gegen 01:57 Uhr, wurde von einem Zeugen gemeldet, dass in Peine, Sundernstraße, an der Einmündung zu Kastanienallee, die dortige Wertstoffinsel brennen würde. Bei dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr standen bereits die gesamten Container der Wertstoffinsel in Brand und wurde trotz Löschversuche der Feuerwehr komplett zerstört. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Dachrinne durch reisende Handwerker beschädigt

Am Freitagnachmittag boten drei Südländer in Adenstedt einem Hausbesitzer Dachsanierungsarbeiten an. Als dieser sich kurz ins Haus begab, um sich mit seiner Frau zu beratschlagen, fingen die vermeintlichen Fachleute schon an und zerschnitten die Dachrinne. Nachdem der Geschädigte wieder nach Draußen kam und das Vorgehen kritisierte, packten die Beschuldigten ihre Leitern ein und verschwanden mit einem weißen Mercedes Sprinter. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 EUR

Diebstahl eines Baggers

In der Nacht zu Samstag wurde in Oelerse, am Uetzer Weg, ein dort abgestellter Minibagger von bisher unbekannten Personen entwendet. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edemissen, Telefon 05176/976740 in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Alkoholeinfluss und anschließend Reifen zerstochen

Am Samstagabend, gegen 21:09 Uhr wurde in Stederdorf, auf dem Hesebergweg, ein 37-Jähriger von der Polizei kontrolliert, als der dort mit einem Pkw unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Bei einem Alkoholtest wurde ein Wert von 2,56 Promille festgestellt. Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen worden war, wurde der Mann nach Hause entlassen. Auf dem Heimweg zerstach er dann den Hinterreifen eines im Hesebergweg abgestellten Pkw. Da nicht auszuschließen war, dass der 37-Jährige weitere Straftaten begehen wird, wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt, wo er den Rest der Nacht verbringen konnte.

Reh ausgewichen und dabei überschlagen

Am Samstagabend, gegen 22:35 Uhr, befuhr ein 18-jähriger junger Mann mit seinem Pkw in der Gemarkung Münstedt die K 23. In Höhe des Friedhofs wich er nach dem Durchfahren einer leichten Rechtskurve einem Reh aus, dass von rechts nach links über die Fahrbahn lief. Dadurch verlor er die Kontrolle über den PKW, fuhr durch einen Graben, prallte gegen einen Zaun und überschlug sich, so dass der PKW auf dem Dach zum Liegen kam. Dabei wurden der 18-jährige Fahrer schwer und sein 19-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.000,- Euro.

Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

In der Nacht zu Samstag wurde gegen 00:59 Uhr ein 38-jähriger Mann bei einem Unfall leicht verletzt. Der Mann war mit seinem Roller in Peine auf der Nord-Süd-Brücke in Richtung Richard-Langeheine-Straße unterwegs und musste verkehrsbedingt im abschüssigen Bereich der Brücke auf der feuchten Fahrbahn abbremsen. Dabei rutschte das Hinterrad weg und der Rollerfahrer kippte mitsamt dem Fahrzeug auf die rechte Seite. Durch den Sturz verletzte sich der 38-Jährige und wurde mittels eines Rettungswagens in Klinikum verbracht. Der Roller war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

