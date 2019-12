Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht, 5100,- Euro Fremdschaden, Zeugen gesucht!

Fulda (ots)

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr am Sonntag, dem 15.12.2019, gg. 00.20 Uhr ein bislang unbek. PKW die Mackenrodtstraße in Fahrtrichtung Fulda-Horas. In der Mackenrodtstraße, etwa in Höhe der Marquartstraße, kam der unbek. Fahrer oder die unbek. Fahrerin des PKW`s nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei auf dem Parkstreifen ordnungsgemäß geparkten PKW, einen Renault Clio und einen VW-Golf. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern flüchtete der Verursacher unmittelbar nach dem Aufprall von der Unfallstelle.

Während der VW-Golf stark beschädigt wurde und der Schaden auf 5000,- Euro beziffert wird, wurde der Renault Clio im Bereich des Außenspiegels leicht beschädigt. Der Schaden wir hier auf 100,- Euro beziffert.

Die Polizei sucht nun Zeugen die sachdienliche Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-1050 zu melden.

