Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Oberdollendorf: Ladendiebstahl in Baumarkt - 38-Jähriger vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Vorläufig festgenommen wurde ein Tatverdächtiger in den frühen Abendstunden des 16.10.2019, nachdem er bei einem Diebstahl beobachtet worden war: Gegen 18:45 Uhr hatte der Verdächtige das Ladenlokal des Baumarktes auf der Straße "Im Mühlenbruch" betreten. Im Verkaufsbereich für Elektrowerkzeuge wurde er dann von einem Mitarbeiter beobachtet, als er mehrere Gegenstände unter seine Jacke schob und anschließend den Markt verließ, ohne an der Kasse zu zahlen. Er wurde dann von einem Mitarbeiter angesprochen und von der alarmierten Polizeistreife überprüft. Die Polizisten fanden bei ihm Elektrowerkzeuge und Zubehör im Wert von rund 400 Euro auf und händigten diese an die Marktverantwortlichen aus. Der 38-Jährige, der der Polizei auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität und aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt ist, wurde vorläufig festgenommen. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen.

