Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Zaun beschädigt

Rotenburg (ots)

Nentershausen- In der Zeit vom 08.12.2019 bis 14.12.2019 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Gartenzaun in der Straße Schützenrasen in Nentershausen. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Zaun wird auf 150,- Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Rotenburg unter 06623-9370 entgegen.

