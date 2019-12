POL-OH: Verkehrsunfall auf der BAB 66

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Am Samstag, den 14.12.2019, gg. 11:10 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus dem LK Neuburg an der Donau mit seinem VW Polo die BAB 66 von Frankfurt kommend in Richtung Fulda. Zwischen den AS Schlüchtern Nord und Flieden kam der Polo-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr ein Flutgraben, im Anschluss einen begrünten Hang hoch und wieder runter durch den Flutgraben. Hierbei überschlug sich der Pkw und kam auf dem linken Fahrstreifen, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der Fahrer wurde zur ärztlichen Versorgung ins Klinikum Fulda eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 8500,-EUR.

Durch die Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der BAB 66.

