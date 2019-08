Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Freizügig in der Fußgängerzone unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (07.08.) machte um etwa 20:00 Uhr ein erheblich angetrunkener 30-Jähriger im Stadtzentrum in anstößiger Weise auf sich aufmerksam.

Nachdem der Bergisch Gladbacher am helllichten Tage und in aller Öffentlichkeit sein kleines Geschäft in der Fußgängerzone verrichtet hatte, war es ihm offenbar entgangen, das Corpus Delicti wieder an Ort und Stelle zu verstauen. Ganz im Gegenteil: Nach Angaben der alarmierten Polizeibeamten drehte er sich stattdessen in mäßig bekleidetem Zustand munter im Kreis.

Zur Verhinderung weiteren Fehlverhaltens wurde der Mann zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Zusätzlich erwartet ihn eine Strafanzeige. (nf)

