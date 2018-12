POL-DU: Altstadt: Ladendieb tritt zu - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Als am Freitag (30. November) gegen 10:55 Uhr ein couragierter Kunde einen Ladendieb am Boden liegend festhält, tritt der zweite Dieb zu. Eine Mitarbeiterin (49) des Lebensmittelgeschäfts auf der Alte Rheinstraße hatte das Duo beobachtet, weil sie sich verdächtig umschauten. Als einer von ihnen mehrere Tafeln Schokolade in einen Rucksack packte und gehen wollte ohne sie zu bezahlen, verständigte die Frau eine Kollegin (42). Als die 42-Jährige den Mann aufhalten wollte, schubste er sie zur Seite und flüchtete. Den zweiten Mann hielt ein Kunde fest und fiel mit ihm zu Boden. In der Zeit kam der Flüchtige zurück und trat auf den am Boden liegenden Kunden ein. Das Duo nutzte die Gelegenheit und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Dieb und sein Freund sollen circa 18 bis 20 Jahre alt sein. Einer war kräftig gebaut, hatte lockiges schwarzes Haar und trug eine blaue Jacke mit weißen Streifen auf dem rechten Ärmel. Da auch der couragierte Kunde sich zwischenzeitlich entfernte ohne Angaben zu seiner Person zu machen, bittet das Kriminalkommissariat 36 den Mann sich zu melden. Weitere Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 0203-280-0.

