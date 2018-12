POL-DU: Neudorf-Nord: Polizei lobt ehrliche Finder

Kinder, die Wertgegenstände gefunden und abgegeben haben, dürfen Polizeiluft schnuppern. Foto: Polizei Bild-Infos Download

Duisburg (ots) - Ehrlich währt am längsten: Kinder, die im Verlaufe des Jahres Wertgegenstände gefunden und auf den Wachen in der Stadt abgegeben haben, belohnt die Polizei mit einer ganz besonderen Veranstaltung am kommenden Mittwoch, 5. Dezember. Unter dem Motto "Ehrliche Finder" sind Jungen und Mädchen im Alter von vier bis zwölf Jahren in Begleitung ihrer Eltern herzlich eingeladen, Polizeiluft zu schnuppern. Los geht es um 15 Uhr auf dem Polizeigelände in Neudorf, Fraunhoferstraße 2. Nach der offiziellen Begrüßung von Polizeipräsidentin Dr. Elke Bartels und einer kleinen Stärkung lernen die Kinder wichtige Sparten der Polizei kennen. So dürfen sie sich auf eine Vorführung der Hundeführer genauso freuen wie auf Streifenwagen, Motorrad oder das Anprobieren der Ausrüstung der Hundertschaft. Neben Bargeld und Geldbörsen haben die Kindern in diesem Jahr vor allem hochwertige Smartphones abgegeben. "Wer so ehrlich ist, wird auch belohnt", betont Polizeipräsidentin Dr. Elke Bartels. Die Ehrung der kleinen Finder hat Tradition und findet bereits zum 64. Mal statt.

