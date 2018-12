POL-DU: Beeckerwerth: Raub eines Mobiltelefons - Zeugen gesucht

Duisburg (ots) - Als eine Frau (41) am Freitag (30. November) um 5:30 Uhr die Haus-Knipp-Straße entlang gegangen ist, hat sie ein Unbekannter von hinten zu Boden gestoßen. Er raubte ihr Bargeld und ein Handy. Die 41-Jährige erlitt in Folge des Sturzes Schürfwunden im Gesicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Den Täter beschrieb die Frau als einen circa 1,70 Meter großen Mann, der einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarz-weiße Jogginghose trug. Ferner war er mit schwarzen Schuhen bekleidet, die eine auffallend hohe Sohle hatten. Er hielt eine Bierflasche und eine Einkaufstasche in der Hand. Das Kriminalkommissariat 13 ermittelt wegen Raubes. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0.

