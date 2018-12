POL-DU: Eingeklemmte Person bei Verkehrsunfall

DU-Großenbaum (ots) - Am Freitag, 30.11.2018, gegen 17.34 Uhr, befuhr eine 45-jährige PKW-Fahrerin den Altenbrucher Damm in Richtung Sittardsberger Allee und wollte nach links in die Albert-Hahn-Straße einbiegen. Dabei übersah sie jedoch eine 50-jährige PKW-Fahrerin, die den bevorrechtigten Altenbrucher Damm in Gegenrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch beide Unfallbeteiligten schwer verletzt wurden. Die 45-jährige PKW-Fahrerin musste mittels Rüstwagen der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden, da sie eingeklemmt wurde. An den PKW entstanden erhebliche Schäden. Beide Frauen wurden stationär in Krankenhäusern aufgenommen. Es besteht keine Lebensgefahr. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Altenbrucher Damm komplett gesperrt werden.

