POL-DU: Altstadt: Randalierer auf dem Weihnachtsmarkt landet im Polizeigewahrsam

Duisburg (ots) - Zivilbeamte haben am Donnerstag (29. November) um 15:50 Uhr einen angetrunkenen Mann (34) entdeckt, der im Bereich des Weihnachtsmarktes Besucher anpöbelte. Als er das Forum betrat und dort weiter pöbelte, sprachen die Beamten ihn an. Ein Sicherheitsdienst erteilte ihm für die Mall Hausverbot. Da Zeugen meldeten, dass der 34-Jährige zuvor schon an einem Glühweinstand ausfallend war, erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis für den Weihnachtsmarkt. Da der Mann nicht gehen wollte, die Polizisten beleidigte und bedrohte, brachten sie ihn ins Polizeigewahrsam. Auf der Fahrt dorthin trat er vergeblich um sich. Die weitere Nacht verbrachte der Randalierer in einer Zelle. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte, Bedrohung und Beleidigung.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell