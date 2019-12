POL-OH: Pressemitteilungen der Pst. Hilders

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallflucht Hilders/Zeugenhinweise erbeten! In Hilders wurden am Samstag, in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr, die jeweils linken Außenspiegel von zwei Pkw, die in der Thüringer Straße gegenüber der Evangelischen Kirche geparkt waren, von einem bisher unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher muss zuvor aus Richtung der B 278 gekommen und in weiter in Richtung Ortsmitte gefahren sein. Er entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher richten sie bitte an die Polizeistation Hilders (Tel. 06681-9612-0) oder jede andere Polizeidienststelle.

Verdacht auf verbotenes Autorennen mit Verkehrsunfall auf der Wasserkuppe Am Samstagabend wurde der Polizei Hilders ein Verkehrunfall auf dem Parkplatz 2 unterhalb der Wasserkuppe gemeldet. Ein Pkw VW Golf Variant war - mit offensichtlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit - auf dem schneebedeckten Parkplatz ins Schleudern geraten und schließlich gegen einen ordnungsgemäß geparkten Fiat Ducato geprallt. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 15.000EUR. Während der Unfallaufnahme ergaben sich HInweise darauf, dass auf dem Parkplatz sogenanntes "verbotenes Kraftfahrzeugrennen" gefahren wurde und der 27-jährige Fahrer des Pkw VW Golf Variant aus dem Landkreis Fulda eventuell daran beteiligt gewesen sein könnte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und wird, nach Abschluss der Ermittlungen, der Staatsanwaltschaft Fulda vorgelegt.

