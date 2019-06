Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Crystal Meth sichergestellt

Görlitz (ots)

Während der Kontrolle eines 19-Jährigen ist unter seinem Hosenbund verstecktes Betäubungsmittel fest- und anschließend sichergestellt worden. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Substanz um Crystal Meth (0,7 Gramm). Der junge Mann wurde am Donnerstagmorgen, 27. Juni 2019, gegen 03.00 Uhr in der Görlitzer Hospitalstraße durch eine Streife des Bundespolizeireviers angetroffen. Das Rauschgift war im Zuge einer Identitätsüberprüfung durch die Bundespolizei entdeckt worden. Der in Görlitz wohnende deutsche Staatsangehörige wurde wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

