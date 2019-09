Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht im Wilhelm-von-Holland-Weg

Soest (ots)

Zirka 3.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei bei einer Unfallflucht im Wilhelm-von-Holland-Weg in Soest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte dort einen geparkten, silbernen Honda Jazz in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, im Heckbereich beschädigt. Eine Zeugin gab an, dass sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 1 Uhr, einen Knall gehört habe. Ob dieser mit der Unfallflucht in Verbindung stehen könnte, kann zurzeit nur vermutet werden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei bittet weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell