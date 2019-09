Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Pakete gestohlen

Werl (ots)

Ein unbekannter Autoaufbrecher ging in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 14.40 Uhr, einen weißen Kleintransporter von Mercedes, auf einen Parkplatz am Kirchplatz in Werl, an. Um an die Pakete in dem Wagen zu gelangen, baute er das Dreiecksfenster aus. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

