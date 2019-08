Polizei Essen

POL-E: Essen: Portemonnaie gestohlen - Polizei sucht nach Taschendiebin

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Einer 76-jährigen Essenerin wurde am Dienstag, 20. August, von einer unbekannten Frau das Portemonnaie gestohlen. Die Seniorin fuhr in der Zeit von 11.35 Uhr bis 12.15 Uhr mit dem Zug von Dortmund Dorstfeld nach Altenessen. Während der Zugfahrt kam sie mit einer Frau ins Gespräch, die sie nach dem Weg nach Kray fragte und zusammen mit der Seniorin am Bahnhof Altenessen aus dem Zug stieg. Erst später stellte die 76-Jährige fest, dass ihr das Portemonnaie gestohlen wurde. Ein Mitarbeiter der Ruhrbahn fand die gestohlene Geldbörse im Bus der Linie 142 in Richtung Kray. Die Polizei sucht nun nach der unbekannten Frau aus dem Zug, bei der es sich um die Taschendiebin handeln könnte. Die Frau ist etwa 1,70 Meter groß und sah laut Angaben der Seniorin "südländisch" aus. Sie hat ein gepflegtes Erscheinungsbild und hatte ihre langen, braunen Harre hochgesteckt. Bekleidet war sie mit einer blau-weiß gestreiften Strickjacke. Sie hatte einen beladenen Kinderwagen dabei, in dem kein Kind saß. Mit ihr unterwegs waren ein etwa 14-jähriger Junge mit schwarzen Haaren mit Undercut-Schnitt und ein etwa drei Jahre altes Mädchen mit roter Hose und grünem T-Shirt. Zeugen, die die unbekannte Frau - vielleicht im Bus in Richtung Kray - gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell