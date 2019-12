POL-OH: Unfallmeldungen - Zeugenaufruf

Polizeipräsidium Osthessen

Mauer beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

Altenburg - In der Zeit vom Freitag (06.12.), 16:00 Uhr bis Dienstag (10.12.), 20:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eine Mauer in der Straße "Wiesenweg" in Alsfeld-Altenburg. Vermutlich fuhr der Unfallverursacher beim Rangieren mit dem Heck seines Fahrzeugs gegen die Mauer und flüchtete anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Da sich die Mauer gegenüber einer Einmündung befindet, ist davon auszugehen, dass der Unfallverursache dort mit einem größeren Fahrzeug rangierte.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Unfall mit leichtverletzter Person - Verursacher flüchtig

Alsfeld - Am Freitag (13.12.), gegen 06:00 Uhr, torkelte eine betrunkene weibliche Person über die "Schwabenröder Straße" in Alsfeld. Ein aufmerksamer 34 Jahre alter Autofahrer aus Alsfeld hielt an, um die hilflose Person von der Fahrbahn zu ziehen. Zur gleichen Zeit näherte sich ein PKW die Schwabenröder Straße stadteinwärts. Ohne Auszuweichen oder seine Geschwindigkeit zu verringern fuhr der Autofahrer an den beiden Personen auf der Fahrbahn vorbei. Hierbei streifte der PKW mit der rechten Fahrzeugseite den engagierten Helfer am Bein. Durch den Aufprall kam der Mann zu Fall und zog sich Prellungen zu. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verunfallten Menschen auf der Fahrbahn zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

