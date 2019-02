Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Schule

Zwei Täter lassen Beute auf der Flucht fallen

Bedburg-Hau (ots)

Am Dienstag (19. Februar 2019) gegen 21.15 Uhr drangen zwei junge Männer an der Straße Am Alten Park in eine Schule ein. Zwei Frauen sahen, wie die Männer die Schule betraten. Kurz darauf hörten sie verdächtige Geräusche aus Richtung der Klassenräume und verständigten den Hausmeister. Als der Hausmeister in einem Klassenraum auf die beiden Männer traf, flüchteten diese durch ein Fenster. Auf ihrer Flucht ließen die Täter ihre Beute, u.a. ein Beamer und einen Computer, fallen. Sie verließen das Schulgelände an der Straße Am Alten Park in Höhe der Einmündung Eichenwinkel.

Die beiden Täter waren 16 bis 20 Jahre alt. Ein Täter war etwa 1,90m groß und kräftig. Einer der Täter trug eine dunkle Jogginghose und mindestens einer von ihnen eine Baseballkappe.

Täterhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ME)

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

