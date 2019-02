Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Weißer Mercedes Vito bei Unfallflucht beschädigt

Blinkerglas des Unfallverursachers sichergestellt

Goch (ots)

Am Dienstag (19. Februar 2019) zwischen 19.00 und 21.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Marienwasserstraße einen weißen Mercedes Vito an der linken Seite. Der Mercedes war während der Trainingszeiten am rechten Straßenrand in Höhe des seitlichen Tores zum Hubert-Houben-Stadion abgestellt. Die Fahrertür ist stark eingedrückt. Vermutlich ist der Verursacher beim Ausparken vom gegenüberliegenden Parkplatz gegen den Vito gefahren. An der Unfallstelle wurde ein Blinkerglas sichergestellt, welches zum Fahrzeug des Unfallverursachers gehört. An der Beschädigung des Mercedes war schwarzer Abrieb erkennbar.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

