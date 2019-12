Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mysteriöser Vorfall geklärt!

Vogelsbergkreis (ots)

Frau aus Auto heraus angesprochen - Mysteriöser Vorfall geklärt!

Ulrichstein / Helpershain - Am Montag (09.12.) soll es im Bereich der Vogelsbergstraße zu einem ungewöhnlichen Vorfall gekommen sein. Eine 58-jährige Frau soll in verdächtiger Art und Weise aus einem Auto heraus angesprochen worden sein. Wir berichteten am 12.12.2019.

Nun hat sich der Vorfall geklärt. Auf Grund der Pressemeldung meldete sich das Paar, welches die Dame aus dem Auto heraus angesprochen hatte. Es stellte sich heraus, dass das Paar die Frau nur zufällig angesprochen hatte, um nach dem Weg zu fragen. Als sich diese herumdrehte, meinte man, dass es sich hierbei um eine Person handelte, die ihnen noch Geld schuldete. Als man die Frau darauf ansprach, flüchtete sie. Den Versuch, sie ins Auto zu ziehen - wie die Frau gegenüber der Polizei angegeben hatte - hatte es jedoch nicht geben, wie sich nun herausstellte.

