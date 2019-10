Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 301019-966: 800 Liter Diesel abgezapft

Wiehl (ots)

Auf dem Rastplatz Morkepütz an der BAB 4 haben Diebe in der Nacht auf Dienstag (28./29. Oktober) aus einem LKW etwa 800 Liter Diesel gestohlen. Der Fahrer eines weißen LKW der Marke Scania hatte diesen gegen 19.00 Uhr auf dem Rastplatz in Fahrtrichtung Köln abgestellt und sich schlafen gelegt. Gegen 03.30 Uhr am Morgen wurde er wach, weil die Standheizung wegen Spritmangels ausgefallen war - wie sich herausstellte hatten Diebe die beiden Tanks des LKW aufgebrochen und etwa 800 Liter Diesel abgezapft. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

