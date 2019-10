Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291019-963 Verkehrsunfall mit Personenschaden Kollision im Einmündungsbereich forderte sechs Verletzte

Engelskirchen (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 302 in Höhe der Ortslage Unterkaltenbach hat am Dienstagabend (29.10.) insgesamt sechs Verletzte gefordert. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 76-jähriger Mann aus Lindlar um kurz vor 18 Uhr mit seinem Pkw die Verbindungsstraße zwischen der Olpener Straße und der L 302. An der Einmündung beabsichtigte er nach links in Richtung Bickenbach auf die L 302 einzubiegen. Dabei übersah er den aus Richtung Bickenbach kommenden Pkw eines 55-jährgen Mannes aus Engelskirchen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten der 76-Jährige, seine 70-jährige Begleiterin, der 55-jährige Engelskirchener sowie seine insgesamt drei Mitfahrer (13, 15 und 44 Jahre) teils schwere Verletzungen und mussten mit mehreren Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L302 war im Bereich der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt.

