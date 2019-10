Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 291019-962: Mit fast 200 auf der Landstraße gemessen

Bild-Infos

Download

Waldbröl (ots)

Hohe Geschwindigkeiten auf Landstraßen haben bei Unfällen schwere Verletzungen oder Tote zur Folge. Neben den täglichen Geschwindigkeitskontrollen gehen die Polizei und die Kreisbußgeldstelle regelmäßig mit Aktionswochen gegen Geschwindigkeitsverstöße auf Außerortsstraße vor, um Unfälle zu verhindern beziehungsweise deren Folgen zu mindern. Dass dies offenbar dringend nötig ist, belegen Messungen von Beamten der Polizeiwache Waldbröl, die sich am Montag (28. Oktober) auf der Westerwaldstraße (L 324) mit einem Lasermessgerät positioniert hatten. Mit sage und schreibe 196 km/h fand sich ein 32-jähriger BMW-Fahrer aus Waldbröl an der Spitze der Überschreitungen wieder; 600 Euro Bußgeld, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sieht der Bußgeldkatalog in diesem Fall als Regelsatz vor. Deutlich dahinter, aber immer noch viel zu schnell unterwegs, folgten zwei Autofahrer, die mit 145 bzw. 144 km/h gemessen wurden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell