Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Northeim (ots)

Einbeck, Hägerstraße - Mittwoch, 18. September 2019, gegen 02.50 Uhr

EINBECK (fal) - Am Mittwoch gegen 02.50 Uhr kam es in der Hägerstraße zu Sachbeschädigungen an den Fassaden von drei Reihenhäusern und an einem Pkw. Unbekannte warfen dabei mit Farbbeuteln und mindestens einem Glas mit einer über riechenden Flüssigkeit. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Von einer politischen Motivation als Hintergrund der Tat wird ausgegangen. Das Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell