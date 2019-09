Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Northeim (ots)

B 3 zwischen Hammenstedt und Northeim - Montag, 16.09.2019, 23.18 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Montag gegen 23.18 Uhr kam es auf der B 3 in Höhe des Northeimer Gesundbrunnens zu einem Verkehrsunfall mit Wild, bei dem ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro entstand. Der 41 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

Der Katlenburger war mit seinem Pkw in Richtung Northeim unterwegs. In Höhe des Gesundbrunnens lief eine Rotte von sechs Wildschweinen von rechts nach links über die Fahrbahn. Nur zwei der Tiere entkamen in den angrenzenden Wald. Die übrigen 4 Tiere verendeten an der Unfallstelle.

Das Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

