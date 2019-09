Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rollerfahrerin stürzt - Unfallverursacherin fährt weiter

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße - Montag, 16.09.2019, 14.25 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Montag gegen 14.25 Uhr kam es auf der Göttinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Rollerfahrerin leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die 42 Jahre alte Northeimerin war mit ihrer roten Vespa auf der Göttinger Straße in Richtung Sudheim unterwegs. Im Einmündungsbereich Fliederstraße nahm ihr ein weißer Lieferwagen die Vorfahrt. Die 42-Jährige musste stark abbremsen und kam dabei auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Beim Sturz auf die Straße zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Die Fahrerin des Lieferwagens fuhr auf der Göttinger Straße in Richtung Sudheim weiter. Kurz hinter dem Kreisel hielt sie an und stieg aus. Die Frau schaute noch in Richtung der Unfallstelle, fuhr dann aber einfach weiter.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

