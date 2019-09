Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbrüche in Dasseler Schulen

Northeim (ots)

In der Nacht zum Montag, 16.09.2019 - Dassel, Schulen in der Lessingstraße und in der Paul-Gerhardt-Straße

DASSEL (fal) - Vermutlich in der Nacht zum Montag sind Unbekannte Täter in die drei Dasseler Schulen eingebrochen. Bei den Einbrüchen entstand insgesamt ein Sachschaden von über 6.000 Euro.

Die Täter stiegen jeweils durch aufgebrochene Fenster in die Gebäude ein. Hier brachen sie teils massive Türen zum Lehrerzimmer und zu Büroräumen auf. In einem dieser Räume fanden sie eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld und ein Laptop.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht zum Montag auffällige Personen oder Fahrzeuge an oder in der Nähe einer der drei Dasseler Schulen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

