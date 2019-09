Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Steinbach (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Dienstagmittag bis Donnerstagnachmittag in der Brühlstraße auf der rückwärtigen Seite eines Einfamilienhauses eine Terrassentür aufzuhebeln, drangen jedoch nicht in das Haus ein. Hierbei entstand an der Terrassentür ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 jederzeit entgegen.

