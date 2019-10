Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 301019-964: Mit Spielekonsole geflüchtet

Gummersbach (ots)

Mit einer gestohlenen Spielekonsole konnten am Dienstag (29. Oktober) zwei junge Männer aus einem Elektronikgeschäft in Gummersbach-Niederseßmar flüchten. Die etwa 16 - 18 Jahre alten Personen hatten gegen 14.50 Uhr den Markt an der Gummersbacher Straße betreten. Während sich einer der Täter von einem Verkäufer beraten ließ, verstaute der zweite Täter eine Spielekonsole in einer Plastiktüte mit Aldi-Aufdruck und begab sich in Richtung Ausgang. Der Verkäufer bemerkte dies; als er den Mann daraufhin ansprach, flüchteten beide Männer mit ihrer Beute aus dem Geschäft. Der Täter mit der Aldi-Tasche trug eine schwarze Daunenjacke, eine dunkelblaue Jeanshose, ein dunkles T-Shirt mit Aufdruck sowie eine schwarze Kappe. Zudem hatte er einen dunklen Rucksack mit zwei Reflektorstreifen dabei. Der zweite junge Mann hatte blonde Haare, trug ebenfalls eine Kappe sowie eine graue Jogginghose und eine grüne Jacke. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell