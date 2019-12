Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Sachbeschädigung

Steinfurt (ots)

In der Nacht zum Freitag (20.12.2019) ist die Polizei um 01.55 Uhr zur Borghorster Straße 30 gerufen worden. Ein Zeuge war dort auf den Streit zwischen einigen Personen, die sich auf der Straße aufhielten, aufmerksam geworden. Es handelte sich um vier etwa 19/20 Jahre alte, dunkel gekleidete Personen, zwei Männer und zwei Frauen. Die scheinbar alkoholisierten Personen, die Bierflaschen in den Händen hielten, stritten zunächst. Dann trat einer der jungen Männer gegen die Außenspiegel zweier geparkter PKW. Dabei wurden die Fahrzeuge beschädigt. Die Begleiter sprachen den jungen Mann mit Vornamen an, dann rannten alle in Richtung Kirchplatz davon. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell