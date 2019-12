Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln/Mettingen, Einbrecher festgenommen

Steinfurt (ots)

Die Polizei hat am Freitagmorgen (20.12.2019) in Westerkappeln zwei 21 und 26 Jahre alte Männer festgenommen. Beide werden beschuldigt, am Freitagmorgen einen Einbruch sowie zwei Einbruchsversuche in Wohnhäuser verübt zu haben. Die Polizei konnte bei ihren Ermittlungen den Ablauf des Geschehens rekonstruieren, insbesondere auch Dank der Angaben aufmerksamer Zeugen. Beide festgenommenen Männer wurden einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaft gegen die 21 und 26 Jahre alten Männer aus Algerien. Nach jetzigem Ermittlungsstand waren die Beiden am Freitagmorgen (20.12.2019) gegen 07.30 Uhr auf ein Grundstück an der Pfarrer-Hüging-Straße in Mettingen gegangen. Nachdem sie aus der Garage einen Schraubendreher entwendet hatten, versuchten sie damit die Terrassentür des Wohnhauses aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Nun gingen sie auf einen Nachbargrundstück. Über die Terrassentür verschafften sie sich Zugang zu dem Wohnhaus, durchsuchten verschiedene Schränke und entwendeten ein Tablet. Hier konnte eine Zeugin erste Hinweise geben. Sie hatte um 08.10 Uhr an der Haustür geklingelt und damit die Einbrecher vermutlich aufgeschreckt. Sie sah die beiden Männer noch durch den Garten laufen. Danach fuhren sie mit einem Auto davon. Zwei Männer, die sich auf einem Grundstück an der Langenbrücker Straße in Westerkappeln aufhielten, wurden der Polizei um 08.50 Uhr gemeldet. Mehrere Einsatzfahrzeuge begaben sich unmittelbar dorthin. Im Obergeschoss des Hauses nahm die Polizei den 21-Jährigen fest. Der 26-Jährige war aus dem Haus geflüchtet, konnte aber einige Hundert Meter weiter ebenfalls festgenommen werden. Die aus Mettingen vorliegenden Beschreibungen passten auf die auf die Beiden. Bei einem der Beiden wurde das in Mettingen gestohlene Tablet gefunden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell