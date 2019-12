Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden.

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (19.12.2019), gegen 17.00 Uhr, kam es auf der Weberstraße an der Zufahrt zum Parkplatz des Rathauses zu einem Zusammenstoß zwischen einer 31-jährigen Radfahrerin und einem dunklen Geländewagen (SUV), der von dem dortigen Parkplatz nach rechts auf die Weberstraße abbog. Die Radfahrerin verletzte sich hierbei leicht am Fuß und am Knie. Der Fahrer des Geländewagens entfernte sich vom Unfallort in Fahrtrichtung LBS, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Möglicherweise ist der Geländewagen an der hinteren rechten Seite durch den Zusammenstoß leicht beschädigt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

