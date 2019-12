Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Hauenhorst, Sachbeschädigung

Rheine (ots)

Am Freitagabend (20.12.2019) haben sich auf einer Baustelle an der Hauenhorster Straße/Melkeplatz unbekannte Personen aufgehalten. Auf einer Länge von etwa 100 Metern werden in diesem Bereich Kanalarbeiten durchgeführt. Unter anderem wird Wasser durch etwa 10 cm dicke Schläuche geleitet. Die Unbekannten beschädigten diese Schläuche an mehreren Stellen, so dass Wasser unkontrolliert auslief. Verantwortliche stellten letztlich eine Pumpe ab, um ein weiteres Ausströmen zu verhindern. Die Sachschadenshöhe wird mit einigen Tausend Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall, der sich am Freitagabend in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr ereignet hat. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

