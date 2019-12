Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ladbergen (ots)

49549 Ladbergen, Am Kanal/ Rehagenweg Sonntag, 22.12,2019, 13:02 Uhr Ein 20-jähriger Fahrer eines Transporters aus Saerbeck befuhr die Straße Am Kanal aus Brochterbeck kommend in Richtung Ladbergen. Unmittelbar vor der Einmündung Rehagenweg kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw. Dieser war besetzt mit insgesamt drei Personen aus Saerbeck im Alter von 17, 23 und 50 Jahren. Hinter diesem befand sich ein weiterer Pkw mit einer 28-jährigen Fahrzeugführerin aus Mettingen. Auch diese wurde in den Verkehrsunfall verwickelt. Der 17-jährige Saerbecker wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die übrigen Personen wurden jeweils leicht verletzt. Alle Personen wurden in Krankenhäuser gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

