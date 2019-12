Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven-Reckenfeld, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Am Samstag (21.12.2019) wurde ein schwarzer Mercedes Benz A160 auf der Weserstraße 5 ordnungsgemäß auf einer Parkfläche geparkt. Als am nächsten Morgen der Pkw wieder genutzt werden sollte, wurden erhebliche Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite festgestellt. Der Außenspiegel wurde ebenfalls abgebrochen. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Auf der Fahrbahn neben dem beschädigten Fahrzeug fanden die eingesetzten Beamten neben einer Bierflasche, eine Real Power Bank und einer Soundbox von JBL, einen Gummiknauf von einem Fahrradlenker der Fahrradmarke Gazelle. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Spuren wurden gesichert. Die Polizei nimmt an, dass ein Fahrradfahrer mit seinem Fahrrad an den PKW geraten ist und diesen beschädigt hat. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrradfahrer geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

