Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Öffentlichkeitsfahndung 77-jähriger Mann vermisst

Steinfurt (ots)

Die Polizei sucht den 77-jährigen Andreas Doms. Herr Doms wird seit Sonntag (22.12.2019) vermisst. Der Vermisste wohnt in einer betreuten Wohneinrichtung in Greven, Naendorferstraße und hatte am Sonntag, gegen 11.00 Uhr, das Haus verlassen. Der Gesuchte leidet unter Depressionen. Er führt kein Mobiltelefon mit sich und ist zu Fuß unterwegs. Alle Bemühungen der Angehörigen und der Polizei, Herr Doms zu finden, blieben bislang ohne Erfolg. Die vermisste Person ist etwa 170 cm groß und von der Statur her schlank; sie hat sehr kurze graue Haare. Die Person ist mit einer beige brauenen Jacke und einer blauen Jeans bekleidet. Insgesamt macht die gesuchte Persone einen gebrechlichen Eindruck. Bei Antreffen der vermissten Person rufen Sie bitte die Polizeidienststelle in Greven, Telefon 02572/9306 - 4415 oder jede andere Polizeidienststelle an. Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/greven-vermisster-77-jaehriger

