Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt - Betrunkener gefährdet Straßenverkehr Am Freitag verursachte ein Betrunkener 67-Jähriger bei Dornstadt einen Verkehrsunfall

Ulm (ots)

Gegen 17:00 Uhr befuhr ein Pkw die Straße Stelzenäcker im Gewerbegebiet in Richtung Jungingen. Dort gelangte das Fahrzeug außer Kontrolle und fuhr gegen das Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel. Dieses wurde aus der Verankerung gerissen, und auf der Gegenfahrbahn gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geschleudert. Der Autofahrer fuhr weiter und kam anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dort konnte ein Auto im Gegenverkehr nur durch schnelles Ausweichen nach rechts einen weiteren Unfall vermeiden. Bei der Unfallaufnahme hatte die Polizei den Verdacht, dass die Person unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein anschließend durchgeführter Test bestätigte dies, weshalb die Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Verletzt wurde beim dem Unfall niemand. Ersten Schätzungen nach entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Mann sieht jetzt einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Mau) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0014788)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell