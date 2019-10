POL-KLE: Kleve

Kreispolizeibehörde Kleve

Am gestrigen Tag (24. Oktober 2019) staunte ein Motorradpolizist aus Kleve nicht schlecht, als er nach einer kurzen Nacheile einen Rollerfahrer stellen konnte, an dessen Gefährt ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 1989 angebracht war. Zuvor erweckte der 21-jährige Fahrer die Aufmerksamkeit des Beamten, als er nach Erblicken der Polizei seinen Roller stark beschleunigte und von der Wiesenstraße über die van-den-Bergh-Straße nach links in die Straße Op de Botter einbog. Dort versuchte er noch über einen Fußweg zu flüchten, doch der Motorradpolizist stellte den 21-Jährigen. Während der Kontrolle zeigte sich dann auch, warum der 21-Jährige so zügig unterwegs war. Sein Roller fuhr deutlich schneller als erlaubt, einen Führerschein hatte er nicht und Drogen hatte er vor Fahrtbeginn auch noch konsumiert. Aber das Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 1989 hatte dann selbst der gefahrene Motorradpolizist seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Dem Fahrer blüht jetzt eine umfassende Anzeige und sein Roller wurde sichergestellt. (as)

