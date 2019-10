Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Ladendiebstahl

Unbekannte entwendet zwei Smartphones aus Mobilfunkgeschäft

Kleve (ots)

Am Donnerstag (24. Oktober 2019) gegen 13:30 Uhr betrat eine Unbekannte die Filiale eines Mobilfunkanbieters an der Große[n] Straße. Sie verwickelte einen Mitarbeiter in ein Gespräch. Als dieser ins Lager ging, um etwas für die angebliche Kundin zu holen, nutzte die Jugendliche die Chance, zwei ausgestellte i-Phones aus der Sicherung zu lösen. Der Mitarbeiter sah die Unbekannte nur noch aus dem Laden rennen, sie flüchtete in Richtung Unterstadt. Laut seinen Angaben war die Jugendliche ca. 15 Jahre alt, etwa 160cm groß, mit südländischem Aussehen und dunklen Haaren, die sie zum Dutt gebunden trug. Sie trug auffallend große, beigefarbene Lederschuhe und hatte weiße Kopfhörer in den Ohren. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

